▷ Fernando Colunga ne parle jamais de ses romans à cause d’une question de chevalerie

Fernando Colunga

L’acteur a révélé qu’au cours de sa carrière, il avait subi des pressions et des menaces pour maintenir certains aspects de sa vie privée.

Fernando Colunga a toujours été très discret en ce qui concerne sa vie privée. Le feuilleton galant a toujours préféré garder certains aspects privés, comme ses relations amoureuses.

Et il y a de fortes raisons pour lesquelles il a agi ainsi au fil des ans.

“Je ne le parle pas parce que je dois garder un mystère, je ne le parle pas car c’est une question de chevalerie, et la magie qui se vit entre deux personnes est entre deux personnes, et cela ne fait pas de moi ni plus ni moins acteur …”, a expliqué Colunga. lors de son intervention sur le programme télévisé Noche de Luz, de la République dominicaine, selon le magazine Hola!.

Et cela n’a pas été facile, puisque Fernando révèle qu’il a connu quelques revers à la suite de cette détermination, puisqu’il n’a jamais cédé aux pressions.

J’ai eu de gros problèmes, juste à cause des gens qui m’ont approché et m’ont dit «si tu ne me parles pas de ta relation, je vais désormais saboter tout ce que je peux faire le travail que tu fais.» Et la seule chose qu’ils ont réalisée avec moi, et qu’ils l’ont obtenue au début, c’est qu’ils disent ‘dans ma vie je serai basée sur ma vie privée pour que ma vie artistique fonctionne’ … Je ne peux pas parler de toutes les femmes avec qui J’ai partagé ma vie, c’est illogique, qui n’existe pas dans mon monde … », a déclaré le galant, selon la publication.