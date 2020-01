▷ Fernando Colunga va travailler chez Telemundo

Fernando Colunga

Telenovela galant de Televisa change maintenant de télévision.

Fernando Colunga signe un contrat avec Telemundo, laissant derrière lui une vie avec Telenovelas avec Televisa, une entreprise où il a travaillé depuis le début de sa carrière.

«Je suis très reconnaissant à Telemundo pour sa confiance dans ma carrière d’acteur et de professionnel. Pour moi, ce sera un grand défi de jouer dans une nouvelle série et d’offrir au public un nouveau genre, jamais vu auparavant à la télévision hispanique », a déclaré Colunga, qui participera à la série« Malverde: The Holy Patron », qui devrait être diffusée à la télévision. à l’année prochaine.

Pour sa part, le président de Telemundo Global Studios Marcos Santana a déclaré: «C’est un honneur pour nous d’accueillir Fernando dans la famille Telemundo et de compter sur sa collaboration dans les nouveaux projets que nous développons, de nouvelles productions, de nouveaux genres avec des talents de renom . Nous sommes sûrs qu’avoir un acteur avec la popularité de Fernando Colunga sera un autre facteur qui ravira notre public.