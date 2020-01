▷ Gal Gadot n’utilise pas d’avions privés pour ne pas laisser son empreinte carbone

Gal Gadot

L’actrice recycle également, car elle veut être un bon exemple pour ses deux filles.

Gal Gadot ne voyage pas avec des avions privés. L’actrice de «Wonder Woman 1984» a déclaré qu’elle faisait sa part pour aider à sauver l’environnement en n’utilisant pas d’avions privés et en s’assurant qu’elle recycle, car elle veut être un bon «modèle» pour ses deux filles: Alma, huit ans, et Maya, deux ans, qu’elle a avec son mari Yaron Varsano.

S’adressant au magazine People, il a déclaré: «Je pense qu’être un modèle et vraiment faire des choses et leur montrer comment le faire est une bonne chose, car alors cela est intégré à votre vie. Nous nous assurons donc de recycler et de ne pas utiliser de sacs en plastique, de ne pas voyager avec des jets privés lorsque nous faisons de la presse pour des films, nous nous assurons de ramener tout ce que nous pouvons dans le monde dans lequel nous vivons. »

Gal, 34 ans, est déterminée à apporter de bonnes habitudes à son domicile et a récemment déclaré qu’elle utilise des applications de méditation pour que ses filles dorment à ce moment-là, car cela aide à détendre la maison.

Elle a expliqué: «J’essaie toujours de trouver un équilibre dans ma vie et je crois qu’être une mère et une femme qui travaille et parcourir le monde est un combat. Mais nous le faisons dans des choses simples, dans de petites choses. Comme lorsque je mets mes filles au lit, je leur laisse des applications de méditation guidées et elles s’endorment. Ils s’estompent comme ça, ce qui est génial. »