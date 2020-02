▷ Galilea Montijo a voulu laisser une fille

Galilea Montijo

La présentatrice de télévision a déclaré que sur avis médical, elle n’essaierait plus d’avoir un autre bébé.

La présentatrice de télévision, Galilea Montijo, a révélé que, bien qu’elle aurait aimé avoir plus d’enfants (Galilea n’est que la mère d’un fils, Mateo, 7 ans), elle a décidé, sur recommandation médicale, de ne plus avoir d’enfants.

L’animatrice a raconté lors de la diffusion de l’émission «Today», comment était le jour de la naissance de son fils Mateo, et a déclaré que bien qu’elle ait peur, elle n’a eu aucune complication, mais qu’elle ne voulait plus redevenir mère.

«Si j’avais commencé à avoir des enfants à 30 ou 31 ans, j’en aurais voulu environ trois, mais rien, à 38 ans, à 39 ans, j’avais Mateo dans les bras. À 40 ans, le médecin m’a dit: “Je ne sais pas”, à 41 ans il m’a dit: “Tu peux encore”, mais maintenant il m’a dit de l’oublier. “

La conductrice a dit qu’elle avait toujours ce souci l’année dernière, mais son médecin l’a prévenue qu’à son âge, elle serait risquée pour elle et pour le produit.

Avant, Montijo essayait naturellement de retomber enceinte, mais cela ne fonctionnait pas: «Il fut un temps où je ne prenais plus soin de moi et je disais:« Si ça frappe, ça frappe », mais ça ne frappe plus. J’en avais envie, mais je n’ai pas l’impression de manquer. »

La conductrice n’a pas voulu avoir de fille, mais les circonstances l’ont empêchée. “Maintenant, je suis très heureux avec l’homme pur dans ma maison, j’ai le caractère d’être avec l’homme pur et donc je reste, avec l’homme pur dans la maison”, a-t-il déclaré.

chargement …