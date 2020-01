▷ Galilea Montijo nie avoir été confrontée à des problèmes avec une marque de vêtements

Galilea Montijo

Le présentateur du programme «Aujourd’hui» nie qu’un magasin avec des conflits lui soit lié.

Galilea Montijo a nié qu’il rencontrait des problèmes avec sa marque de vêtements.

À son arrivée à l’aéroport de Mexico, l’animateur de l’émission matinale «Hoy» a été interrogé, après que l’on eut appris que plusieurs personnes avaient signalé que les vêtements de la boutique LatinGal n’arrivaient pas à temps.

Exprimant que le magasin indiqué ne fonctionne pas avec sa marque de vêtements, et sans avoir d’informations sur ce qui se passe, le chauffeur a fermement nié être responsable de ce problème.

“Ah, je ne sais pas, il faut demander aux colis pourquoi ils ne livrent pas vite … moi quoi … non, je collabore avec eux, donc c’est très facile aussi de … oh qui on blâme, la Galilée c’est quoi il y met ses vêtements, car ça doit être très facile là-bas », a expliqué l’artiste.

De la même manière, il a rejeté avoir eu de graves problèmes dans son mariage et bien qu’il ne nie pas qu’il existe des différences avec son partenaire, il a déclaré que le divorce ne faisait pas partie de ses projets.