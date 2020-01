▷ Geraldine Bazán dit que rien n’a à voir avec la séparation de Gabriel Soto

Photo: Instagram

L’actrice se donne la peine d’être interrogée sur la situation amoureuse de son ex-mari avec Irina Baeva.

L’actrice Geraldine Bazán a été interrogée sur les rumeurs qui l’avaient marquée comme la coupable de la prétendue distance entre son ex-mari Gabriel Soto et Irina Bava.

L’actrice quelque peu ennuyeuse a répondu: «Est-ce grave?, Voyons, je ne pends pas ces morts, pour commencer. Rien à voir, je suis avec ma vie depuis longtemps, cela n’a rien à voir avec moi », a-t-il déclaré.

«Je te demande pour la centième fois s’il te plait… Je ne sais pas combien de temps tu vas continuer à me poser des questions sur des choses qui n’ont rien à voir avec ma vie. Avez-vous des neveux, des fils, quoi que ce soit?… Alors je vous demande de respecter mes filles. »

En plus de ses engagements professionnels, elle veut également emmener ses filles voir Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps du Super Bowl, elle paiera donc les billets à tout prix.

«Voyons où je les trouve, pour quelque chose que l’on travaille. Nous allons voir si nous pouvons aller voir J.Lo et … eh bien, comment ça va, je me fiche du jeu, mais je veux voir J.Lo et Shakira », a-t-il dit.