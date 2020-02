▷ Geri Halliwell publie une vieille photo inspirante

Geri Halliwell

La chanteuse a regardé le passé et son voyage réussi avec ses camarades de groupe Mel B, Mel C, Emma Bunton et Victoria Beckham.

La chanteuse Geri Halliwell a partagé une photo des Spice Girls dans un article inspirant.

La femme de 47 ans a regardé le passé et son voyage réussi avec ses camarades de groupe Mel B, Mel C, Emma Bunton et Victoria Beckham.

Partageant la photo avec son million de followers sur Instagram, Halliwell a écrit: «Dans le passé, Trinity Studios près de Maiden Head. Chanter Nous allons y arriver #dreambig. “

Sur la photo, Mel C pose sa main sur l’épaule d’Halliwell tandis que Bunton se porte à côté de Beckham et Mel B.

Le groupe de filles britanniques a été formé en 1994 et est devenu le groupe féminin le plus vendu de tous les temps.

Le groupe a dominé le monde de la musique à partir du moment où ils ont sorti leur premier single, “Wannabe” en 1996. Ils se sont séparés en 2000.

Les Spice Girls se sont brièvement reformées en 2007 pour une tournée de retrouvailles, puis en 2012 pour se produire lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres 2012.

L’année dernière, le groupe s’est à nouveau réuni pour une courte tournée de concerts au Royaume-Uni, sans la présence de Victoria Beckham, qui n’a pas rejoint la tournée.