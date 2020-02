▷ Gigi Hadid confirme qu’elle et Zayn Malik sont de retour

Zayn Malik et Gigi Hadid

Le mannequin a publié une photo de son homme ce 14 février, Saint Valentin.

Gigi Hadid a confirmé qu’elle et Zayn Malik sont de retour ensemble, cette Saint-Valentin.

Après des mois à raviver les rumeurs de romance et de photos de couple, le mannequin a confirmé qu’elle et l’ancienne star de One Direction sortaient ensemble en postant une photo de lui sur son compte Instagram vendredi 14 février.

“HEY VALENTINE”, sous-titrait la photo de son homme lors d’une promenade hivernale dans la campagne. “Z à la ferme, décembre 2019”.

Le couple a semblé confirmer que la relation était revenue à la normale lors de la fête du 27e anniversaire du chanteur à New York le 11 janvier.

Les stars ont été photographiées joignant leurs bras alors qu’elles sortaient dîner, avec la sœur de Gigi, Bella, et la petite amie de son frère Anwar, Dua Lipa.

Gigi et Zayn se sont joints pour la première fois fin 2015, des mois après la fin de leur engagement avec la star de Little Mix, Perrie Edwards. Ils se sont séparés en mars 2018 et se sont réunis plusieurs mois plus tard, pour se séparer à nouveau au début de 2019, après quoi le modèle a eu une liaison avec la star de The Bachelorette, Tyler Cameron.

Les rapports suggèrent que Gigi et Zayn se sont à nouveau parlés en novembre, et Gigi a attisé les rumeurs d’une réunion après avoir partagé une photo d’elle cuisinant un plat conçu par la mère de l’ancienne star de One Direction sur Instagram.

Lien source