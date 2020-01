▷ Gloria Trevi Bioserie ne sera pas censurée

Photo: Instagram

La productrice Carla Estrada dit qu’elle travaille déjà sur l’histoire qui n’aura pas de parties biaisées ou cachées.

Des travaux sont déjà en cours sur la bioserie de Gloria Trevi, qui ne sera pas censurée, selon Carla Estrada, qui dirige la production de ce projet.

«C’est un processus qui prend un peu de temps, mais nous avons discuté. Nous nous réunirons pour parler, enregistrer et voir qui nous allons interviewer. Nous n’avons toujours pas de date précise », a déclaré Estrada.

En plus de l’évolution musicale et de la carrière réussie de Trevi sur plus de 30 ans d’expérience, des épisodes sombres seront également racontés dans la vie de l’artiste, comme sa relation avec Sergio Andrade, en proie à des accusations d’autres filles comme Karina Yapor , pour abus, manipulation, violations.

On attend également que la question de la naissance et de la mort mystérieuse d’Ana Dalay, fille de Gloria et Andrade, dont la disparition reste un mystère non résolu, soit abordée.

«Je ne pense pas qu’il y ait de censure, ce que Gloria nous dit et les personnes que nous pouvons interviewer seront faites. Ils ont tellement parlé d’elle, tant de gens qui disent soudain: “Eh bien, c’est votre tour”, il serait intéressant d’entendre un autre point de vue “, a déclaré Carla Estrada.

