▷ Guillermo Dávila à Lima: date, lieu et prix des billets pour votre concert attendu | Spectacles

Et l’attente est enfin terminée. A partir de ce jeudi 5 mars, les billets pour le concert seront en vente Guillermo Dávila offrira dans notre pays le 19 juin prochain. Comme vous le savez, cela fait 20 longues années que ses fans attendent de revoir son idole dans une scène de Lima.

Les zones désignées dans le Centre de congrès María Angola, où le spectacle très attendu aura lieu, mettra en vedette les noms des chansons les plus réussies du Nacho populaire, avec des prix à partir de 132 soles.

Mezzanine 3e. étage “Toute la lumière”, Mezzanine 2ème. étage “Voyez comment c’est.” La troisième zone a été appelée «Tout à sa place», la deuxième zone «Quand l’amour finit» et la première zone «Je commence à te peindre» qui sera l’entrée plus le Meet & Greet pour 40 personnes.

Ce sont les prix des billets pour votre spectacle à Lima. (Photo: diffusion)

Guillermo Dávila est actuellement à New York, d’où il a envoyé une autre vidéo pour tous ses fans péruviens. «Je termine une série de concerts ici à New York et au New Yersey. La vérité est que je serai bientôt au Pérou. Nous affinons déjà les détails et ces concerts servent de formation pour nous tous et font un spectacle fabuleux. Bientôt je serai là, à bientôt », vous pouvez entendre le galant souvenir des feuilletons.

“Urmar show” est le producteur qui réalisera le rêve de milliers d’adeptes du populaire “Nacho”, qui est incontestablement l’idole d’une génération qui a franchi les frontières grâce à ses chansons et romans. Bientôt, ses fans connaîtront de grands succès comme “Je ne pense qu’à toi”, “Mon trésor”, “Drifting ship”, “Ça me fascine”, “Sans réfléchir à deux fois”, entre autres.