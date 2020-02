▷ Gwyneth Paltrow utilise son expérience cinématographique et voyage avec un masque facial à Paris

Gwyneth Paltrow

L’actrice ne veut pas prendre de risque et porte un masque pour éviter une éventuelle contagion, comme dans le film “Contagion”.

Gwyneth Paltrow s’est basée sur son expérience pour avoir joué dans le film “Contagion”, en mettant un masque facial antimicrobien lors d’un voyage à Paris, en France.

La capitale française est touchée par la maladie des coronavirus, avec une personne décédée, l’un des plus de 80 000 cas et plus de 2 700 décès dans le monde, dont la plupart se sont produits en Chine continentale.

Alors que la Fashion Week de Paris est toujours en cours, malgré la peur de la santé, la star s’envole pour la France, mais elle a dit à ses abonnés Instagram qu’elle était extrêmement prudente.

En publiant une photo d’elle-même dans un luxueux masque Airinum qui couvrait la moitié inférieure de son visage, elle a écrit: «En route pour Paris. Paranoïaque? Prudent? En panique? Placide? Pandémie? Propagande?

«J’ai déjà été dans ce film. Restez en sécurité Ne vous serrez pas la main. Lavez-vous souvent les mains. »

Sa référence à “déjà été dans ce film” est un clin d’œil au thriller pandémique de 2011 de Steven Soderbergh, “Contagion”, dans lequel il incarne l’une des premières victimes d’un virus pandémique mortel.

Bien que le coronavirus soit plus mortel que la grippe commune, il n’est pas aussi dangereux que la maladie représentée dans Contagion.

Lien source