▷ Harry et Meghan Markle feront preuve d’unité à côté de la famille royale

Meghan Markle, Prince Harry

Cependant, la décision du couple de laisser leur fils Archie au Canada pourrait causer de l’inconfort à la reine.

Le prince Harry est revenu seul en Angleterre, car Meghan Markle devrait bientôt le rejoindre. Les ducs de Sussex devraient montrer une certaine apparence d’unité avec le reste de la famille royale, mais une décision choquante devrait ébranler cette image, selon le magazine Gala.

Les ducs de Sussex ont quitté la famille royale pour s’éloigner de l’agitation des médias, afin de ne pas subir les scandales successifs et le débordement d’attention autour de leur partenaire. Mais pour l’instant, sa stratégie n’a pas fonctionné. Chaque geste, chaque intervention et chaque décision est analysé et commenté.

Harry est revenu en Angleterre pour quelques jours. Il n’est revenu que pour remplir plusieurs engagements, comme chanter avec Bon Jovi au profit des Jeux Invictus. Meghan Markle le rencontrera dans quelques jours de plus, car ils doivent assister ensemble à la Journée du Commonwealth, dans le cadre de leurs derniers engagements envers la royauté.

Selon la publication, bien qu’ils doivent montrer une apparence d’unité ce jour-là avec le reste de la famille royale, la célèbre décision qu’ils ont prise, et qui cause beaucoup de peine à la reine Elizabeth II, pourrait bien modifier ses plans.

Lorsque Meghan reviendra, elle sera apparemment seule. Ils ont décidé de ne pas emmener Archie au Royaume-Uni.

Selon le Sunday Times, le garçon de neuf mois devrait rester au Canada avec sa baby-sitter, sa mère Doria Ragland et la meilleure amie de Meghan Markle, Jessica Mulroney.

Le Soleil dit que cela peut attrister la reine et le prince Philip, qui n’ont pas vu son arrière-petit-fils depuis sa naissance:

«Quitter Archie signifie simplement plus de sécurité autour de lui. La facture de cette situation exceptionnelle s’élèverait à 58 000 euros », précise une source.