▷ Harry et Meghan Markle lancent un nouveau site Web après avoir “renoncé” à de vrais privilèges

Le prince Harry et Meghan Markle

Le nouveau site Internet décrit le “nouveau rôle progressiste” au sein de la monarchie, le couple et leur fils Archie.

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont lancé un nouveau site Web qui décrit leur “nouveau rôle progressiste” au sein de la monarchie après avoir annoncé leur intention de renoncer à leur statut de “royauté majeure”.

Le couple, qui s’est marié en 2018, a annoncé mercredi l’incroyable nouvelle, écrivant dans un communiqué publié sur Instagram: «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année pour commencer à forger une nouvelle et progressive Nouveau rôle au sein de cette institution.

«Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres« plus âgés »de la famille royale et de travailler pour être financièrement indépendants, tout en soutenant pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, en particulier ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. »

Sur son nouveau site Web sussexroyal.com, conçu par une agence numérique basée à Toronto, la même entreprise derrière son blog de style de vie maintenant fermé, The Tig, le couple a détaillé leur «nouveau modèle de travail», y compris un la nouvelle politique des relations avec les médias, l’avenir de leurs œuvres caritatives et les modalités de leur financement.

Le site Web explique qu’il leur est interdit d’obtenir leurs propres revenus en tant que membres de la royauté, car ils reçoivent de l’argent de la subvention souveraine, de l’argent des contribuables, et leur objectif est d’être financièrement indépendants afin de pouvoir travailler «en externe».

Cependant, le couple et son fils de huit mois, Archie, partageront leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord et continueront de résider dans leur Frogmore Cottage de grade II, propriété de la reine.

Les contribuables paieront également pour leur sécurité, et le site explique: “Le duc et la duchesse de Sussex sont classés comme des personnes bénéficiant d’une protection internationale, ce qui nécessite ce niveau de sécurité.”

Le couple a également annoncé qu’il se retirerait du système de «rotation réelle», qui permet à la presse britannique de couvrir son travail, et de proposer à la place l’accès à des médias spécialement invités et de diffuser des informations par le biais de ses propres communications officielles et des réseaux sociaux. .