▷ Harry Styles aimerait être marié

Harry Styles

Dans une interview avec Howard Stern Show, le chanteur a révélé qu’il aimerait s’installer avec une femme.

Harry Styles voit des cloches de mariage dans son avenir quand il s’est ouvert dans sa vie amoureuse lors d’une conversation avec l’animateur de radio américain Howard Stern.

L’ancien One Direction a entretenu des relations prestigieuses avec des stars comme Kendall Jenner et Taylor Swift, et s’exprimant au Howard Stern Show, le chanteur de 25 ans a avoué qu’il cherchait à s’établir.

“C’est toujours une sorte d’équilibre, parce que tu veux sortir normalement mais tu veux aussi le protéger pour que ça puisse être normal,” expliqua Harry.

“Je pense qu’une grande partie de cela est comme si vous vouliez passer suffisamment de temps ensemble pour apprendre à se connaître avant de devoir faire face aux choses supplémentaires.”

L’ancienne star de One Direction a confirmé qu’il n’était dans aucune application de rencontres pour le moment, mais a déclaré: «Je voudrais être marié. C’est certainement ce que j’aimerais faire. »

Les commentaires de la star surviennent après qu’il a déclaré à Radio.com qu’il ne pensait pas qu’il aurait beaucoup de chance romantique s’il n’était pas célèbre.

Lorsqu’on lui a demandé: “Si vous n’étiez pas un artiste musical, que pensez-vous que ce serait?” la star de Lights Up a répondu de manière flagrante: “Virgin”.