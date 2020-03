▷ Harry Styles nie toute collaboration et romance avec Adele

Adele, Harry Styles

Bien qu’ils aient été vus en vacances ensemble, Styles insiste sur le fait qu’ils ne travaillent pas ensemble et ne sortent certainement pas ensemble.

Harry Styles a fait tomber les rumeurs selon lesquelles il collabore avec Adele.

La pop star de 26 ans et le créateur de succès “ Hello ” de 31 ans, qui a divorcé de Simon Konecki l’année dernière, ont suscité des spéculations selon lesquelles ils faisaient quelque chose lorsqu’ils ont été vus avec leur ami James Corden en vacances dans les Caraïbes à Janvier

Cependant, l’ancienne star de One Direction a insisté sur le fait qu’ils ne travaillent pas ensemble dans le studio et ne sortent certainement pas ensemble.

Il a dit à Howard Stern sur son programme SiriusXM: “Je pense que c’est à tout moment que deux musiciens se réunissent, soit ils sortent ensemble, soit ils enregistrent ensemble.”

Le chanteur de «Falling» était déjà tombé amoureux de Kendall Jenner et Cara Delevingne et a insisté sur le fait qu’il peut être difficile de se soustraire aux projecteurs car il veut essayer de garder la relation aussi «normale» que possible et de la «protéger».

Il a expliqué: “C’est toujours une sorte d’équilibre, parce que tu veux sortir normalement mais tu veux aussi le protéger pour que ça puisse être normal.”

“Je pense qu’une grande partie de cela est comme s’ils voulaient passer assez de temps ensemble pour se connaître avant de devoir faire face à des choses supplémentaires.”