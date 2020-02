▷ Harvey Weinstein est emmené à l’hôpital au lieu de la prison

Harvey weinstein

Le producteur “se sentait mal” lorsqu’il a été transféré dans un pénitencier et transféré à l’hôpital Bellevue.

Harvey Weinstein a été hospitalisé pour des douleurs à la poitrine quelques heures après qu’un jury à Manhattan, New York City l’a reconnu coupable de deux chefs d’agression sexuelle et de viol au troisième degré.

Le producteur se rendait à la prison de Rikers Island avant sa condamnation le 11 mars (20), quand il est tombé malade et a été emmené à l’hôpital de Bellevue après qu’un médecin a convenu que le prédateur sexuel maintenant condamné avait besoin d’un traitement.

Les rapports suggèrent que Weinstein souffrait de palpitations cardiaques.

Le magnat risque une peine de plus de 25 ans derrière les barreaux. Il a été placé en garde à vue lundi après qu’un jury de sept hommes et cinq femmes a rendu son verdict après plusieurs jours de délibérations, et l’a reconnu coupable de deux des cinq chefs de crimes graves qui lui étaient imputés.

Pendant son procès, Weinstein boitait et avait besoin de l’aide d’un marcheur. Il semblait également souffrir d’une série de problèmes médicaux.