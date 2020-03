▷ Harvey Weinstein reçoit son congé de l’hôpital et est renvoyé en prison

Harvey weinstein

Weinstein a été admis à l’hôpital de Bellevue mercredi dernier avec des douleurs thoraciques après avoir été condamné à 23 ans de prison.

Harvey Weinstein sera libéré de l’hôpital et transféré à la prison de Rikers Island à New York.

Le magnat déshonoré a été admis à l’hôpital Bellevue de Manhattan avec des douleurs à la poitrine mercredi dernier (11 mars), peu de temps après avoir été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle.

Il a été soigné par des médecins depuis lors, mais lundi, son porte-parole, Juda Engelmayer, a révélé que Weinstein était assez bien pour être libéré et qu’il retournera à Rikers Island, où il sera détenu dans le cabinet médical de la prison.

“Il est connu pour avoir un cœur faible”, explique Engelmayer à Variety. «Donc, juste après la condamnation, lorsqu’il est retourné à Rikers, il était faible et parlait bizarrement, et le personnel de Rikers a jugé préférable de le renvoyer à Bellevue pour s’assurer qu’il ne lui arrivait rien. Il a des problèmes cardiaques et de graves problèmes de santé et ils voulaient s’assurer qu’il allait bien. “

Weinstein, qui a eu 68 ans jeudi 19 mars, avait été soigné à Bellevue une semaine avant sa condamnation, après avoir subi une angioplastie après une douleur thoracique et des problèmes d’hypertension.

Pendant ce temps, Engelmayer révèle que le producteur, qui fait également face à des accusations de crimes sexuels à Los Angeles, commence à accepter la réalité de sa longue peine de prison, à laquelle ses avocats feront appel.

“Je pense qu’il conduit du mieux qu’il peut”, partage le représentant. «Je pense que cette situation lui est venue. C’est très dur pour lui. C’est une nouvelle réalité et elle commence à s’établir ».