▷ HBO mise à nouveau sur le talent de Nicole Kidman

Nicole Kidman

Kidman joue dans la nouvelle série ‘The Undoing’, après le succès de Big Little Lies.

Après le grand succès de Big Little Lies, HBO mise à nouveau sur les talents de Nicole Kidman et du scénariste David E. Kelley, avec sa nouvelle série The Undoing, avec Hugh Grant, Edgar Ramírez et Donald Sutherland.

La minisérie est une adaptation du livre du mystère et du suspense psychologique, Tu Ya Sabías (2014), de Jean Hanff Korelitz.

Dans l’histoire, qui sera présentée en première sur HBO en mai, Nicole Kidman incarne Grace Sachs, une femme qui a une vie tranquille, à la fois personnelle et professionnelle, jusqu’à ce qu’elle se méfie de la disparition de son mari Jonathan (Grant) , père de son fils unique Henry (Noah Jupe).

Le détective Joe Mendoza (Ramírez) sera chargé des enquêtes et découvrira les mensonges cachés derrière le supposé mariage parfait de Grace.

La série comportera six épisodes, dans son intégralité sera réalisé par Susanne Bier.