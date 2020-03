▷ Heidi Klum ne passe pas de test pour COVID-19 en Californie

Heidi Klum

L’actrice se sent malade et est confinée à la maison, attendant qu’un médecin applique le test.

Malade Heidi Klum est désespérée de subir un test de dépistage du coronavirus après être tombée malade avec des symptômes “fébriles”.

La top-modèle et personnalité de la télévision allemande a dû être absente mardi 10 mars et passer des auditions mercredi dans l’émission de téléréalité America’s Got Talent, dans laquelle elle sert de juge, après avoir été frappée par une mystérieuse maladie.

Elle a essayé de lutter contre la maladie au lit dans sa maison californienne, mais vendredi, Klum a admis qu’elle ne se sentait pas mieux lorsqu’elle a essayé et n’a pas pu trouver un médecin capable de la tester pour la maladie COVID-19.

Dans une vidéo publiée sur la chronologie de son histoire Instagram, Klum, qui a lutté avec une voix dure, a expliqué: “Tout a commencé avec un frisson, une sensation de fièvre, une toux, un nez qui coule.”

“Je ne me sens pas bien”, a-t-il expliqué. «J’espère que c’est juste un rhume… J’adorerais faire le test du coronavirus mais il n’y en a tout simplement pas ici. J’ai essayé deux médecins différents et je ne peux tout simplement pas en obtenir un. “

Au lieu de cela, Klum s’isole dans sa maison pour éviter de transmettre ce qu’il a aux autres, et il exhorte les adeptes malades à faire de même.

«Restez en sécurité tout le monde! Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. “

