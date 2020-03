▷ Helen Mirren apporte son plein soutien au prince Harry et Meghan Markle

Helen Mirren

L’actrice estime que l’arrivée de Meghan dans la famille royale a été un “bel ajout” à la monarchie britannique.

L’actrice anglaise Helen Mirren avoue qu’elle soutient pleinement la décision du prince Harry et de Meghan Markle de vouloir une vie à l’abri des projecteurs de la royauté.

Helen, qui a reçu le titre de Dame, de la reine Elizabeth II en 2003, estime que l’arrivée de la duchesse de Sussex dans la famille royale a été un “bel ajout” à la monarchie britannique.

L’actrice de 74 ans était excitée lorsque l’ancienne actrice a épousé le prince Harry en 2018 et bien qu’elle pense que “ c’est une grande perte ” maintenant qu’ils ont décidé de s’éloigner de leurs fonctions réelles, elle considère que ses “ instincts sont corrects ”.

S’adressant au magazine Variety sur le sujet, il a déclaré: «Je pense que votre instinct est absolument correct, et je vous en félicite. En fait, beaucoup. Bien sûr, c’est compliqué. Meghan Markle était un ajout fantastique à la famille royale – charmante, elle a très bien fait, était gentille, avait une nature douce et semblait être … Wow, quel bel ajout, elle ne semblait pas être névrosée … ils sont absolument corrects. Et je pense que tout, j’espère, sera résolu », a-t-il ajouté.