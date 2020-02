▷ Hilary Duff confronte le paparazzo pour avoir photographié son fils

Hilary Duff – Photo: Instagram

L’actrice était bouleversée qu’un homme prenne des photos des garçons dans un match de football pour enfants.

Hilary Duff a poursuivi son inimitié avec les paparazzis en confrontant un photographe pour avoir pris des photos de son jeune fils.

L’actrice de Lizzie McGuire a publié une vidéo de la confrontation sur Instagram samedi, la montrant approcher un homme en dehors du match de football de son fils de sept ans, Luca, et lui demandant pourquoi il était là.

Lorsque l’homme a dit à la star qu’il était là seul, elle lui a demandé ce qu’il faisait dans un match de football pour enfants, ce qu’il a insisté «est légal» et l’a exhortée à ne pas «se sentir mal à l’aise».

Il a ensuite proposé de montrer l’identification de l’étoile et a déclaré que “la paranoïa n’est pas justifiée”. Bien que l’homme n’ait pas avoué être des paparazzis, il a déclaré qu’il “pratiquait la photographie” et prenait des photos.

La star de A Cinderella Story a déjà confronté trois photographes paparazzi pour l’avoir suivie, elle et ses deux enfants, en décembre, et a révélé dans un clip Instagram à l’époque: «Ici, j’essaie juste de sortir avec mes deux enfants, et j’ai Los Les paparazzis me suivent partout.

«Deux hommes adultes. Trois d’entre eux, en réalité, l’un d’eux suit de l’autre côté de la rue. Ils ne me suivent que mes enfants dans tous les endroits où je vais. »