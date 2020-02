▷ Hollywood étudie le changement de stratégie face à l’épidémie

La sortie de plusieurs films a été reportée dans certains pays, ainsi que les déplacements de ses employés à travers le monde.

Les efforts d’Hollywood pour sortir d’importants films et programmes ont été grandement affectés par l’épidémie de coronavirus.

Les entreprises demandent aux employés de retarder leurs déplacements professionnels dans des pays comme la Chine, le Japon, l’Italie et la Corée du Sud, les régions les plus touchées par la maladie. Les studios ont déjà annulé des plans pour des premières chinoises de films comme Disney “Mulan” et le film de James Bond “No Time to Die”, rapporte variété.com.

Le “Bloodsport” de Sony devait également apparaître en Chine, mais cette date de sortie reste incertaine.

La plupart de ces films n’ont pas obtenu l’approbation officielle des autorités chinoises qu’ils seraient autorisés à être projetés dans le pays, et ils n’arriveront pas bientôt, car les cinémas en Chine ont fermé.

Il semble également que plusieurs films à venir tels que “Mulan”, “The Grudge” et “Onward” retarderont sa première en Italie, où le nombre de cas a récemment augmenté de façon exponentielle.

Jusqu’à présent, la maladie, appelée COVID-19, a infecté plus de 82 500 personnes et tué 2 810 dans le monde.

Aucune étude n’était disposée à enregistrer leur réponse à la crise, mais a déclaré en privé qu’ils adoptaient une approche “attendre et voir”.

La plupart des études les plus importantes ont commencé à rassembler des équipes consultatives composées de membres de leur personnel de production, de marketing, des finances et des ressources humaines pour évaluer l’impact potentiel de la maladie. Une partie de votre tâche consiste à découvrir comment le personnel de ces zones affectées peut rester en sécurité.

Les dirigeants des études estiment que la fermeture de théâtres en Chine et en Italie, ainsi que la propagation de la maladie sur les principaux marchés tels que la Corée du Sud, pourraient générer des milliards de dollars de ventes de billets.