▷ Iggy Azalea se sépare de Playboi Carti

Après plus d'un an de romance et un supposé engagement, la rappeuse informe sa séparation.

Iggy Azalea s'est tourné vers ses histoires Instagram vendredi pour annoncer sa séparation de son petit ami Playboi Carti.

Les deux stars du hip-hop sont liées romantiquement depuis septembre de l'année dernière, mais dans un article sincère le week-end dernier, le rappeur a révélé: "Je suis célibataire".

Peu de temps après, la chance est revenue sur la plateforme pour s'excuser auprès de ses fans, avouant qu'elle "regrette" la publication "impulsive", et a insisté: "Je suis désolé de ne pas faire de tristement célèbre pour que vous restiez toujours entre lui et moi, quoi qu'il arrive".

"Ce n'est pas ma personnalité de rapporter tout ce qui m'arrive dans ma vie privée sur Internet, pour que le monde commente", écrit-il. «La vérité est que j'aime beaucoup Jordan (Terrell Carter, le nom définitif de Carti), je l'aimerai toujours, plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est tout ce qu'ils ont besoin d'entendre. »

La séparation évidente ne survient que quelques mois après qu'Iggy a alimenté les rumeurs qui suggéraient qu'elle était secrètement fiancée à Carti, affichant sa nouvelle bague en diamant.

Sans enlèvement, la bague a été volée lorsque le couple a subi un vol pour plus de 350 000 USD de bijoux la semaine dernière, avec des montres, des chaînes, des bagues et des bracelets d'adhérence de fans.