▷ Il pleut la critique de l'écrivain “ Harry Potter '' J.K. Rowling par transphobie

J.K. Rowling a été critiquée pour avoir soutenu une chercheuse, Maya Forstater, qui a été licenciée pour ses commentaires anti-transgenres.

L'auteur de 54 ans, Harry Potter, a tweeté ses réflexions sur la situation jeudi, après que Maya a perdu une audience devant le tribunal qui a remis en question son licenciement du Center for Global Development par des commentaires tels que «les hommes ne peuvent pas devenir chez les femmes. "

"Habillez-vous comme vous le souhaitez", a écrit l'auteur de Harry Potter Rowling. «Appelle ce que tu veux. Dormez avec tout adulte qui vous consent. Vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité. Mais forcer les femmes à quitter leur emploi en déclarant que le sexe est réel? »

Après les commentaires controversés, des responsables de l'organisation LGBTQ GLAAD se sont approchés de la star et ont publié un communiqué disant: «J.K. Rowling, dont les livres ont donné aux enfants l'espoir de travailler ensemble pour créer un monde meilleur, est désormais aligné sur une idéologie anti-scientifique, qui nie l'humanité fondamentale des personnes transgenres. »

"Les hommes trans, les femmes trans et les personnes non binaires ne sont pas une menace, et leur implication met les personnes trans en danger", a-t-il poursuivi. «Le moment est venu pour les alliés qui connaissent et soutiennent les personnes trans de s'exprimer et de soutenir leur droit fondamental à être traité de manière juste et équitable.»

Les fans en ligne ont également été dégoûtés par les propos de l'écrivain, comment l'actrice Jameela Jamil et Patricia Arquette parmi ceux qui ont exprimé leur avis sur les réseaux sociaux.

Veuillez exercer votre immense pouvoir pour protéger ceux qui sont le plus à risque », a exhorté l'actrice de The Good Place, tandis qu'Arquette a ajouté:« Je n'ai pas peur d'être violée par une femme trans, en fait, j'ai peur POUR Les femmes trans qui sont les plus susceptibles d'être violées dans n'importe quel groupe. »

Rowling n'a pas encore répondu à la controverse.