▷ Il y a deux Mexicains nominés pour les Oscars cette année

Mayes Rubeo, Rodrigo Prieto

Lors de la 92e cérémonie des Oscars, deux Mexicains aspirent à prendre la statuette.

Lors de la 92e cérémonie des Oscars, il y a deux représentants du Mexique parmi les nominés. Il s’agit du costumier Mayes Rubeo et du directeur de la photographie Rodrigo Prieto.

Rubeo, qui a travaillé sur des superproductions telles que “Avatar”, “La Grande Muraille” et “Thor: Ragnarok”, a une chance de prendre la statuette pour son travail sur le film “Jojo Rabbit”, étant donné qu’il a récemment reçu le prix du Syndicat des Créateurs de costumes des États-Unis.

C’est la première fois qu’un Mexicain concourt dans cette catégorie, et bien que la semaine dernière il n’ait pas reçu le prix BAFTA (de la British Academy), la possibilité de succès reste latente.

Rodrigo Prieto, pour sa part, dont le talent et la technique sont évidents dans des films tels que “Babel”, “Argo” ou “Secret in the Mountain”, est en nomination pour son travail dans “The Irishmen”, un film de Martin Scorsese nouveau pour son finition visuelle dans la recréation de différentes époques.

Le Mexicain n’a pas la tâche facile, car sa course à la statue contre son collègue Roger Deakins est le favori de “1917” de Sam Mendes.

La cérémonie a lieu ce dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles.

chargement …

Lien source