▷ Il y avait un accord entre Kobe Bryant et sa femme Vanessa

Le couple avait déjà prévu la possibilité de subir un accident, alors ils ont décidé de ne JAMAIS voler ensemble.

Dimanche dernier (26), le monde a pleuré la mort de Kobe Bryant, décédé dans un tragique accident d’hélicoptère. Ces dernières années, le basketteur a beaucoup utilisé l’hélicoptère pour échapper au trafic de Los Angeles, afin de réduire la distance entre lui et sa famille.

Ainsi, lui et sa femme Vanessa sont parvenus à un accord selon lequel ils ne voleraient jamais ensemble dans le même hélicoptère, juste pour essayer d’éviter une possible tragédie et laisser leurs enfants sans l’un des parents.

“Lui et Vanessa ont convenu qu’ils ne piloteraient jamais le même hélicoptère ensemble”, a déclaré une source au magazine People.

Kobe est décédé avec sa fille de 13 ans, Gianna. Lui et Vanessa ont également trois autres filles: Natalia, 17 ans, Bianka, trois ans, et Capri, seulement sept mois.

Dans une interview de 2013, l’athlète a commenté sa décision d’utiliser des hélicoptères comme moyen de transport:

«J’étais assis dans la circulation. J’ai dû trouver un moyen de continuer à m’entraîner et de me concentrer sur le travail, mais sans compromettre le temps passé en famille. C’est à ce moment-là que j’ai regardé les hélicoptères, pour pouvoir descendre et revenir en 15 minutes et c’est là que j’ai commencé à les utiliser. » justifier

