▷ Ils arrêtent la production de la deuxième saison du Morning Show

La deuxième saison de la série Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, The Morning Show, était déjà en production, mais le studio Apple et Media Res a pris la décision de l’arrêter sur Apple TV + en raison de l’épidémie de coronavirus.

Par une déclaration, les producteurs ont justifié leur décision, selon le site Internet de Deadline:

“Avec nos partenaires Apple dédiés, nous avons conclu qu’il serait prudent de mettre fin à la production de l’émission pendant deux semaines en raison de cette situation et d’assurer la sécurité des personnes incroyables qui y travaillent”, a déclaré Michael Ellenberg, fondateur et président de Media Res.

Le tournage de la deuxième saison prendra d’abord une pause de deux semaines, puis ils décideront de retourner dans les studios ou de continuer à attendre la fin de la crise sanitaire.