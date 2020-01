▷ Ils forcent Ed Sheeran à divulguer les détails économiques de leurs concerts

Ed Sheeran

Un juge a rendu l’ordonnance en raison d’un procès concernant le plagiat présumé de la chanson “Thinking Out Loud”.

Une nouvelle ordonnance du tribunal concernant la plainte pour violation du droit d’auteur de “Thinking Out Loud” force le chanteur Ed Sheeran à divulguer les revenus et les dépenses de ses concerts.

Plusieurs plaignants poursuivent actuellement Sheeran pour sa chanson à succès, estimant qu’elle viole la chanson de Marvin Gaye “Let’s Get It On”, écrite par le regretté compositeur Ed Townsend.

Selon cela, les plaignants demandent à savoir combien d’argent Sheeran a gagné des performances de la chanson. Cela comprend non seulement la vente de billets, mais également la marchandise vendue pendant les spectacles.

Donald Zakarin, l’avocat de Sheeran, a avancé un certain nombre d’arguments contre la divulgation. Il a d’abord fait valoir qu’il n’y avait pas de “lien de causalité” entre le produit du concert et l’infraction alléguée. Mais il a également insisté sur le fait que Sheeran avait le droit de jouer “Thinking Out Loud”, même s’il avait enfreint “Let Let’s Get It On”, en raison des licences générales de performance que Sheeran avait de l’organisation qui détient les droits de Gaye.

Le juge chargé de l’affaire, le juge du tribunal de district des États-Unis, Louis Stanton, était d’accord avec les plaignants et a accepté sa demande de divulgation des détails financiers des concerts.

Dans son opinion de dix pages, le juge demande à Sheeran de fournir des données financières sur ses concerts, y compris les revenus et les dépenses.