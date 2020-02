▷ Ils préfèrent Kim Kardashian à Kanye West en tant que président des États-Unis

Kim Kardashian, Kanye West

L’investisseur du programme Shark Tank, Daymond John, préfère Kim à son mari controversé.

Bien que ce soit Kanye West qui soit disposé à se porter candidat à la présidence des États-Unis, beaucoup pensent que Kim Kardashian est celle qui devrait le faire. C’est du moins ce que dit l’investisseur du programme Shark Tank, Daymond John.

Pour l’homme d’affaires, Kim a de bonnes chances de devenir un jour président des États-Unis, grâce à son engagement politique et à la justice sociale.

Kim Kardashian a activement aidé les autres en ce qui concerne la réforme des prisons et suit des cours pour devenir avocat, ce qui impressionne apparemment Daymond John.

L’homme d’affaires a déclaré à TMZ: «Écoutez, je pense que Kim pourrait être président. Elle est allée de l’avant et a libéré Alice (Marie Johnson) de prison, a travaillé avec le président, recevra une éducation supplémentaire (…) peut mettre 200 millions de personnes dans la paume de sa main et peut-être dans huit ans, elle en aura 500 millions, 600 millions (d’adeptes). Il a des LGBT dans sa famille, il a des relations mixtes dans sa famille, il a une famille pleine de femmes, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne fait rien d’autre et les gens sentent qu’il la connaît », dit-il.

Kim a précédemment indiqué qu’il n’avait aucun désir de se présenter aux élections présidentielles. S’adressant à Van Jones de CNN, l’épouse de Kanye West a commenté:

“Oh, je ne pense pas que ce soit dans ma tête”, a-t-il dit. “Même si je ne dis jamais, mais ce ne sera pas comme si” Kim s’enfuit! “Ce n’est pas là où je vais, ce que je recherche. Je veux juste aider, en commençant par une personne à la fois. Je pense que parfois, si plus de gens mettent de côté leurs sentiments personnels et parlent de questions qui devraient vraiment être discutées, beaucoup plus peut être fait », a-t-il justifié.