▷ Ingrid Coronado envoie un message à Fernando del Solar

Ingrid Coronado

L’hôtesse dit à son ex-mari de prendre soin de lui, car ses enfants lui manquent beaucoup lorsqu’il tombe malade.

L’animatrice de télévision et maintenant youtuber, Ingrid Coronado, a révélé que ses enfants avec Fernando del Solar ont déjà rendu visite à leur père, maintenant qu’il est à la maison après avoir passé près de deux mois à l’hôpital, avec des problèmes respiratoires.

Pendant le tapis rouge de la pièce que je ne peux pas me lever aujourd’hui, Coronado a profité des questions de la presse pour envoyer un message à son ex-mari:

«J’espère qu’il va bien et qu’il va déjà vraiment bien, pour toujours, j’aimerais qu’il sache que pour les enfants c’est très difficile quand il est malade, ils lui en veulent beaucoup, mes enfants l’aiment beaucoup et ce qu’ils veulent le plus Il le voit bien. J’espère que c’est le dernier », a-t-il déclaré.

Coronado et Del Solar se sont mariés de 2012 à 2015 et ont eu deux enfants, Luciano, 12 ans et Paolo, 9 ans.