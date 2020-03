▷ Ingrid Coronado révèle à quoi ressemble sa relation actuelle avec Fernando del Solar

Ingrid Coronado

L’animatrice de télévision affirme qu’actuellement sa relation avec son ex-mari est cordiale, pour le bien-être de leurs enfants ensemble.

Ingrid Coronado révèle qu’actuellement sa relation avec Fernando del Solar est cordiale, ses enfants lui rendent visite et reviennent très heureux lorsqu’ils sont avec lui.

“Fernando et moi avons eu beaucoup de problèmes, mais mes enfants n’ont pas à le faire, donc une chose est ce que nous vivons en couple et une autre ce que nous vivons en tant que parents, et nous avons essayé dans la mesure du possible de séparer ces situations”, a-t-il déclaré. Ingrid.

La conductrice a assuré que tout ce qu’elle a vécu, appris, les thérapies et son développement spirituel le met maintenant en pratique pour avoir une vie plus productive et plus heureuse, au-dessus de supporter les problèmes.

Ingrid est également très fière de son fils aîné Emiliano, résultat de son mariage avec Charly López: «Il a 21 ans, c’est un garçon en bonne santé qui n’a pas de vice, il est parfait à l’école, c’est un garçon heureux qui a aussi eu une histoire, pour lui ça n’a pas été facile non plus ».