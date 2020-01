▷ Irina Baeva et Gabriel Soto se sont séparés

Gabriel Soto, Irina Baeva

Les célébrités ont cessé de suivre sur les réseaux sociaux, ce qui suggère qu’elles ont terminé leur romance.

On raconte qu’Irina Baeva et Gabriel Soto sont actuellement séparés, et un signe en est qu’ils ont cessé d’être suivis sur les réseaux sociaux.

Depuis qu’Irina et Gabriel ont commencé leur relation, alors qu’il était encore marié à Geraldine Bazán, ce serait la première fois que le couple se séparait, et les raisons à ce jour n’ont pas été révélées.

La preuve que la romance entre eux ne va pas bien, c’est qu’ils ont cessé de se suivre sur les réseaux sociaux. Après quelques jours, Gabriel a de nouveau suivi Irina, mais elle est restée ferme et continue sans suivre l’acteur.

Dans une récente interview, Gabriel a répondu à une question sur leur intention de se marier, à laquelle Soto a répondu: «Nous nous engageons dans l’âme, je pense que c’est le plus important, mais il n’y a toujours pas de bague en tant que telle, il y en aura dans votre moment ».