▷ Irina Baeva prétend être victime de discrimination en raison de sa couleur de peau

Irina Baeva

L’actrice dit qu’ils croient qu’être blonde et avoir les yeux bleus, ne peut pas autonomiser les autres femmes.

Irina Baeva prétend être victime de discrimination simplement parce qu’elle est blonde et aux yeux bleus, elle ne peut donc pas représenter d’autres femmes et leur donner du pouvoir.

L’actrice russe se jette contre le chauffeur Jomari Goyso de Univisión, qui dans son programme ‘Sans Rollo’, a rejeté que Baeva pourrait être porte-parole des revendications de milliers de femmes qui se battent chaque jour pour être reconnues dans leur vie privée et leur fonctionne.

«Irina au sein de cette société est blonde, aux yeux bleus, physiquement très attirante, donc ce n’est pas le prototype d’une femme qui a brisé les barrières pour les autres femmes, ce n’est pas la femme, peu importe combien nous voulons prétendre qu’elle le fait, elle n’a rien à Voyez avec votre histoire. La réalité de ce monde n’est pas elle. Les femmes qui quittent la rue et qui réussissent sont celles qui ont la force de responsabiliser les autres », a déclaré Goyso lors de l’émission de télévision.

Irina Baeva a réagi avec fureur et a demandé à ses disciples que si vous n’êtes plus une femme autonome parce que vous êtes blonde et aux yeux bleus, vous avez souffert.

Parmi les milliers de «likes» que la publication de Baeva a obtenus, son partenaire Gabriel Soto a rejoint.