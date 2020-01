▷ Irina Baeva veut améliorer sa relation avec Geraldine Bazán

Irina Baeva

L’actrice souhaite entretenir une relation cordiale avec la mère des filles de son petit ami Gabriel Soto.

Irina Baeva avoue qu’elle aimerait avoir une relation cordiale avec Geraldine Bazán, car étant l’ex-femme de son petit ami Gabriel Soto, elle aura toujours une place spéciale dans sa vie.

«Je te souhaite tout le bonheur du monde, je te respecte beaucoup, je respecte la place que tu as dans la vie de Gabriel et il en sera toujours ainsi. Tout ce que je veux, c’est ramener le parti en paix », a déclaré l’actrice russe à un journaliste du programme« Today ».

L’opinion publique s’est déchaînée l’année dernière contre Irina, lorsqu’elle a révélé la romance qu’elle a vécue avec Gabriel, marié à Geraldine Bazán et avec qui elle a deux filles. C’est Géraldine elle-même qui a lancé les attaques contre Baeva, car elle se sentait trahie par son mari. Gabriel pour sa part, a déclaré que son mariage ne fonctionnait plus et pour cette raison il s’était séparé, et non pas parce qu’un tiers est apparu en désaccord.

Il semble que les eaux aient déjà suivi leur cours, et Géraldine a très bien repris sa vie, et Gabriel et Irina poursuivent leur relation de plus en plus stable.