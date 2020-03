▷ Jackie Chan rassure ses fans et confirme qu’elle n’a pas le coronavirus

Jackie Chan

L’acteur chinois révèle qu’il va bien et n’est pas en quarantaine comme l’ont souligné certains médias.

Jackie Chan a dû rassurer ses fans après des informations publiées sur Internet selon lesquelles il avait été infecté par le coronavirus.

L’acteur a décidé de parler des rumeurs afin que ses followers sachent qu’il va bien et qu’il n’est pas en quarantaine comme l’ont souligné certains médias.

Chan a publié une déclaration sur son site officiel pour nier ces rumeurs et a déclaré qu’il était “très sain et sûr”.

«Récemment, mon équipe m’a parlé des nouvelles qui circulaient dans le monde, disant que COVID-19 m’avait mis en quarantaine. Tout d’abord, je voudrais saisir l’occasion pour dire «merci» de l’inquiétude de tous. Je suis en très bonne santé et en sécurité et je n’ai pas été mis en quarantaine. J’ai reçu de nombreux messages d’amis me demandant si j’allais bien. Votre amour et votre préoccupation sont très touchants. Merci! », A-t-il dit.

Dans sa déclaration, Chan a également remercié les fans du monde entier d’avoir envoyé des cadeaux, y compris des couvre-bouches:

«J’ai également reçu des cadeaux très spéciaux de fans du monde entier pendant cette période difficile. Merci pour les masques. Votre considération est la bienvenue! Et j’ai demandé à ma charmante équipe de faire don de leur gentillesse par le biais d’organisations officielles qui en ont le plus besoin », a-t-il déclaré.