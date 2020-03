▷ Jamie Foxx est le premier protagoniste afro-américain dans un film Pixar

Jamie Foxx

L’acteur exprime le protagoniste dans le prochain film de Disney et Pixar, “Soul”.

L’acteur Jamie Foxx dit qu’il a l’honneur d’être le premier acteur afro-américain dans un film Pixar.

L’acteur exprime le protagoniste dans le prochain film de Disney et Pixar, “Soul”.

«Honoré d’être le premier leader afro-américain dans un film Pixar. 100 jours. J’ai hâte que tout le monde voie cette belle histoire », a expliqué Foxx sur son Instagram.

Réalisé par Pete Docter, double lauréat d’un Oscar, le casting du film comprend des noms tels que Tina Fey, Phylicia Rashad, Angela Bassett, Questlove et Daveed Diggs. Son lancement est prévu pour juin.

La bande-annonce du film d’animation montre aux téléspectateurs le voyage de Joe Gardner, un maître de groupe de lycée (exprimé par Foxx) et comment il est sur le point de trouver sa véritable vocation. Après avoir perdu sa passion pour la musique, Joe fait appel à une âme nommée 22 pour retrouver son chemin et, dans le processus, en apprend beaucoup sur lui-même dans un voyage de découverte, d’introspection et de réalisation de soi.

“Soul” sera le deuxième film original de Pixar pour 2020 après la sortie récente de “Onward”, avec Chris Pratt et Tom Holland.

Situé dans un monde fantastique de banlieue, “Onward” est environ deux adolescents frères elfes qui se lancent dans un voyage pour découvrir s’il reste de la magie dans le monde. Pratt a exprimé le personnage de Barley Lightfoot, le frère aîné de Ian Lightfoot de Hollande.

Lien source