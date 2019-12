▷ Jamie Foxx sera à l'honneur au Palm Springs Film Festival

Jamie Foxx

L'acteur recevra le prix «Spotlight» en l'honneur de sa performance dans le film «Just Mercy».

L'acteur Jamie Foxx recevra un prix au Palm Springs Film Festival en janvier 2020 pour son rôle dans "Just Mercy".

"Just Mercy" raconte l'histoire vraie d'un avocat qui tente de libérer un homme injustement condamné pour le meurtre d'une jeune fille de 18 ans.

"Dans 'Just Mercy', Jamie Foxx offre une performance émouvante et vraiment remarquable en tant que Walter McMillian, un homme condamné à mort pour un meurtre, pour lequel il a été injustement reconnu coupable", a déclaré le président du festival Harold Matzner, selon divers rapports. com.

«Il s'agit d'un drame inspirant qui apporte une histoire importante sur la façon dont notre système de justice peut échouer sur grand écran. C'est une histoire que le public devrait voir. C’est un honneur pour nous de remettre le prix «Spotlight» en l'honneur de Jamie Foxx. »

Foxx, lauréat d'un Grammy et d'un Academy Award, a commencé sa carrière de comédien.

Il a ensuite rejoint le casting de "In Living Color", puis a joué dans sa propre comédie, "The Jamie Foxx Show".

Foxx rejoint les gagnants annoncés cette année: Cynthia Erivo ("Harriet"), Antonio Banderas ("Pain and Glory"), Laura Dern ("Marriage Story"), Jennifer Lopez ("Hustlers"), Zack Gottsagen ("The Peanut Butter "Falcon"), Joaquin Phoenix ("Joker"), Martin Scorsese ("The Irishman"), Charlize Theron ("Bombshell") et Renee Zellweger ("Judy").

Bryan Cranston, Andrew Garfield, Sam Rockwell et J.K. comptent parmi les lauréats précédents du Spotlight Award. Simmons

Le festival se déroulera du 2 au 13 janvier.