▷ Jamie Lee Curtis se souvient que Kirk Douglas lui a sauvé la vie

L’actrice a rendu un hommage très spécial et personnel à la légende hollywoodienne Kirk Douglas, décédée mercredi.

Jamie Lee Curtis a rendu un hommage très spécial et personnel à la légende hollywoodienne Kirk Douglas, révélant qu’il l’a une fois sauvée de la noyade.

Douglas est décédé mercredi 5 février à l’âge de 103 ans, et de nombreuses célébrités se sont tournées vers les réseaux sociaux pour partager leur amour pour la star de Spartacus, mais Curtis, dont les parents ont joué aux côtés de Douglas dans le film de 1958 The Vikings, a une mémoire très spéciale du vétéran.

Vendredi, dans un article sur Instagram, elle a révélé que l’actrice l’avait sauvée de la noyade dans une piscine lorsqu’elle était enfant.

“Je viens de me rappeler ce matin que Kirk m’a sauvé la vie quand je suis tombé sur mon tricycle dans la piscine lors d’une fête et qu’il a plongé et m’a ramené du fond.”

Jamie Lee a également posté une photo de ses parents, Tony Curtis et Janet Leigh, avec Kirk sur le tournage des Vikings.

Le père de l’actrice et Kirk étaient proches car ils ont tous deux perdu des enfants.

Elle a poursuivi: “Il était à l’école avec son fils, Eric, qu’ils ont perdu en 2004. Tony a perdu son fils, Nicholas, en 1994. Des familles unies dans la vie et le succès et la perte et la lutte, passées et présentes” .

Tony Curtis, décédé en 2010, a également joué avec le film Spartacus avec Kirk.

