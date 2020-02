▷ Jason Priestley est “dévasté” par le retour du cancer à Shannen Doherty

Shannen Doherty, Jason Priestley

L’acteur, qui a travaillé avec Doherty dans «Beverly Hills, 90210» et «BH90210», est submergé par la nouvelle.

Jason Priestley est “dévasté” par le diagnostic de cancer du sein de stade quatre par Shannen Doherty.

L’acteur de 50 ans a joué aux côtés de Shannen aux jumeaux Brenda et Brandon Walsh dans la série à succès des années 90 “ Beverly Hills, 90210 ” et son récent redémarrage “ BH90210 ”, et a parlé au milieu de la nouvelle que sa co-star Il souffre d’un cancer de stade quatre, deux ans après avoir annoncé qu’il était en rémission.

Mercredi, Jason a déclaré au magazine People lors de la célébration du 60e anniversaire du Festival de télévision de Monte-Carlo: «J’ai essayé de l’approcher hier lorsque la nouvelle a été entendue. Elle est submergée de supporters et de personnes qui l’approchent. Je n’ai pas reçu de nouvelles d’elle, mais je suis sûr que je le ferai très bientôt. »

«Shannen a été une grande partie de ma vie. Shannen et moi aurons toujours un lien très important. J’ai le cœur brisé par les nouvelles et je lui souhaite, à elle et à sa famille, le meilleur en cette période difficile. »

Shannen a révélé son diagnostic cette semaine, lorsqu’il a admis qu’il avait encore du mal à “traiter” les informations.

L’actrice de 48 ans a déclaré: «Ça va sortir dans quelques jours ou une semaine, je suis au stade quatre. Alors mon cancer est revenu. Et c’est pourquoi je suis ici. “

«Je ne pense pas qu’il l’ait traité. C’est une pilule amère à avaler de bien des façons. »