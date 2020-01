▷ Jay-Z poursuit deux fonctionnaires d’une prison du Mississippi

Beyonce, Jay-Z

Le mari de Beyonce fait la réclamation au nom de 29 détenus qui accusent les violences subies et qui ont coûté la vie à 5 détenus.

Le rappeur Jay-Z a poursuivi mardi deux responsables de la prison du Mississippi au nom de 29 détenus qui affirment que les autorités n’ont rien fait pour mettre fin à la violence qui a tué cinq prisonniers au cours des deux dernières semaines.

Le procès, déposé par l’avocat de Jay-Z, Alex Spiro, devant le tribunal de district des États-Unis à Greenville, Mississippi, affirme que «ces décès sont le résultat direct du mépris absolu du Mississippi pour les personnes qu’il a emprisonnées et leurs droits constitutionnels », rapporte ..

Spiro, au nom de Jay-Z et de l’artiste hip-hop Yo Gotti, a écrit une lettre au gouverneur du Mississippi Phil Bryant et au commissaire du DOC Pelicia Hall en date du 9 janvier disant qu’ils étaient «prêts à chercher toutes les voies possibles pour obtenir des secours pour les personnes vivant dans les prisons du Mississippi et leurs familles », selon NBC News.

La lettre a ajouté que les décès étaient le résultat d’années de pénurie de personnel et de négligence dans les prisons du Mississippi.

Le procès, intenté contre le chef du département des services correctionnels du Mississippi et le directeur du pénitencier d’État de Parchman, demande des dommages-intérêts aux détenus et une ordonnance qui oblige le département à remédier aux problèmes de santé des détenus dans ce centre.