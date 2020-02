▷ Je travaille déjà sur une suite du film Disney “Aladdin”

Will Smith dans «Aladdin»

Le film d’action en direct de Disney, “Aladdin”, aura une suite, selon les rapports.

Le film d’action en direct de Disney, “Aladdin”, aura une suite développée par les écrivains John Gatins et Andrea Berloff.

Selon des sources, le film en est aux premiers stades de développement, mais après avoir passé les six derniers mois à déterminer quelle direction prendre, les producteurs semblent avoir trouvé leur chemin, rapporte variété.com.

Dan Lin et Jonathan Eirich, qui ont produit l’original, re-produit, avec Ryan Halprin en tant que producteur exécutif.

On ne sait pas pour le moment si le réalisateur Guy Ritchie reviendra. Les producteurs espèrent ramener les stars Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott, mais les offres ne seront pas étendues au reste de la distribution jusqu’à ce qu’un script soit prêt.

Le film sera une première au cinéma, pas un titre Disney Plus. Le film d’animation original avait deux suites directes à la vidéo, mais les sources disent que cette nouvelle prise est complètement originale et n’est pas basée sur ces idées.