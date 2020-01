▷ Jenna Dewan ne télécharge pas d’avoir plus d’enfants

Jenna Dewan

L’actrice, qui est à quelques semaines d’avoir son deuxième enfant, n’exclut pas d’en avoir plus à l’avenir.

L’actrice Jenna Dewan, 39 ans, qui attend son deuxième enfant, a demandé si elle prévoyait d’avoir plus d’enfants à l’avenir.

Dans le podcast «Il a dit, elle a dit», Dewan a raconté comment les gens lui demandaient d’avoir plus de bébés à l’avenir, rapporte le Daily Mail.

“Les gens me demandent:” avez-vous fini d’avoir des enfants? «Chaque fois que je vais dire que j’ai fini, j’ai fini.» Je ne peux pas le dire, c’est donc très intéressant pour moi. Aurai-je un autre enfant? Je ne sais pas, je vais laisser ça à l’univers », a-t-il dit.

Dewan a une fille de six ans, Everly, avec son ex-mari Channing Tatum, et maintenant elle n’est plus qu’à quelques semaines de recevoir son deuxième enfant, avec son petit ami Steve Kazee.