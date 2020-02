▷ Jennifer Aniston confirme que le retour des Amis est un fait

Casting des amis

L’actrice a partagé une photo sur son Instagram et a confirmé aux fans que la réunion «se passait»…

Jennifer Aniston a partagé une vieille photo sur son Instagram pour promouvoir le retour de la série Friends.

Dans la légende, elle confirme: «Ça se passe …» et a tagué la chaîne HBO Max, et tous les membres de la distribution: @ hbomax⁣ @ courteneycoxofficial⁣ @ lisakudrow⁣ @ mleblanc⁣ @ mattyperry4⁣ @schwim.

Après de nombreuses spéculations, la distribution de Friends et la nouvelle plateforme de contenu HBO Max ont finalement confirmé qu’ils préparaient un programme spécial Friends qui devrait arriver sur le service de streaming en mai.

Selon The Hollywood Reporter, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, ainsi que les créateurs de programmes David Crane et Marta Kauffman, ont conclu un accord financier irréfutable pour tenir la réunion tant attendue.

Selon le diffuseur, l’épisode spécial sera bientôt tourné dans le même studio à Burbank, en Californie, où la série a été enregistrée.

Selon un rapport du Wall Street Journal, des sources proches de l’équipe responsable de la réunion ont déclaré que les protagonistes des Amis recevraient entre 2,5 et 3 millions de dollars pour leur participation au programme spécial.