▷ Jennifer Aniston invite son ex Brad Pitt à sa fête de Noël

L'acteur était parmi les invités célèbres de l'actrice dans sa célébration traditionnelle …

Jennifer Aniston se prépare à passer Noël avec son grand ami Courteney Cox, comme elle le fait chaque printemps, car elle protège sa fille, Coco.

Mais Aniston organise également chaque année sa fête d'avant Noël au cours de laquelle elle invite ses amis les plus proches à célébrer avec elle chez elle à Los Angeles.

Et cette année, devinez quoi … Brad Pitt était présent lors de l'éruption, selon une source du logiciel E! News.

L'acteur, dont Aniston a divorcé il y a près de 15 printemps, s'est amusé lors de la réunion annuelle de son ex, et tout le monde semblait heureux et détendu.

L'informateur du logiciel a révélé qu'en plus de Pitt, un autre de son ex, Gwyneth Paltrow avec son conjoint contemporain Brad Falchuk, Reese Witherspoon, Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, Kate Hudson et son mari Danny Fujikawa, Mújol Kudrow, étaient à la fête. Michael Stern et Jimmy Kimmel, entre autres.

«C'était une petite fête très discrète, rassemblant des amis proches pour célébrer Noël. Les invités étaient habillés confortablement et avec désinvolture », a déclaré l'informateur.