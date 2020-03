▷ Jennifer Garner a été un héros dans la vie de Ben Affleck

Jennifer Garner / Ben Affleck

L’actrice a sauvé le film de son ex-mari, The Way Back, en veillant à l’envoyer en cure de désintoxication et à négocier avec le producteur.

Jennifer Garner a vraiment été un héros dans la vie de Ben Affleck.

Il est apparu que Garner était la raison pour laquelle le dernier film de l’acteur, The Way Back, ne s’est pas terminé par un procès devant les tribunaux.

Selon le réalisateur Gavin O’Connor, le film aurait pu succomber à Affleck avant le tournage en 2018, et c’est Garner qui est allé se battre pour son ex-mari.

“Juste au moment où nous avons commencé à préparer le film, Ben est tombé de la voiture”, a déclaré O’Connor au journal étudiant de l’Université de Pennsylvanie, 34th Street Magazine.

«Alors il a fini par aller en cure de désintoxication, et je ne savais pas si le film était terminé. Le studio pensait certainement que le film était terminé. »

Cependant, Garner est intervenu et a supplié O’Connor de procéder à la pré-production, car Affleck voulait vraiment jouer le rôle de Jack Cunningham.

Dans le film, Cunningham, un ancien basketteur d’âge moyen, combat la dépendance tout en essayant de ramener son ancienne équipe de basket-ball du secondaire à la victoire.

“Son ex-femme, Jennifer Garner, m’a appelé et m’a dit que lorsqu’il est allé en cure de désintoxication, il a pris un ballon de basket”, a révélé O’Connor. “Elle a dit: ‘Gavin, je vous en prie, ne déconnectez pas le film, vous voulez vraiment faire ça.”

Lors de la récente tournée de presse de The Way Back, Affleck a admis que le divorce de Garner était la plus grosse erreur de sa vie. Le couple s’est séparé en 2015 après 10 ans de mariage et trois enfants, Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, huit ans.

“Le plus grand regret de ma vie est ce divorce”, a-t-il déclaré au New York Times le mois dernier.

«J’ai bu relativement normalement pendant longtemps. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015 et 2016. Ma consommation d’alcool, bien sûr, a créé plus de problèmes conjugaux. »

«J’ai certainement fait des erreurs. J’ai certainement fait des choses que je regrette. Mais vous devez vous lever, en tirer des leçons, en apprendre un peu plus, essayer d’avancer », a ajouté Affleck.