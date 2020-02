▷ Jennifer Lawrence met fin à une pause de plus de deux ans dans la comédie

Jennifer Lawrence

L’actrice revient avec un rôle dans le film de Netflix «Ne cherchez pas», du réalisateur Adam Mckay.

Jennifer Lawrence a terminé sa pause d’actrice en jouant un rôle dans la prochaine comédie Netflix du réalisateur Adam Mckay.

Le lauréat d’un Oscar, âgé de 29 ans, jouera dans Don’t Look Up, qui suit deux scientifiques qui découvrent qu’un météore frappera la Terre dans six mois et tentera de prévenir le reste du monde.

“Elle est ce que les gens au 17ème siècle appelaient” un acte de dynamite “, a déclaré McKay à propos de Lawrence dans un communiqué. “Et le fait que Netflix voit ce film comme une comédie mondiale place la barre très haut pour moi et mon équipe d’une manière excitante et motivante.”

La production commencera en avril (2020).

La star de Hunger Games a annoncé qu’il s’éloignait du grand écran en 2017.

Le nouveau rôle sera également le premier en tant que femme mariée: Lawrence a épousé Cooke Maroney l’année dernière.