▷ Jennifer Lawrence vend son luxueux penthouse à New York pour 10 millions de dollars

Jennifer Lawrence

L’actrice a dû réduire considérablement le prix de vente pour se débarrasser des logements de Manhattan.

Jennifer Lawrence a réussi à vendre l’un de ses luxueux appartements dans le centre de New York. Pour y parvenir, l’actrice a dû renoncer à une part importante en baissant le prix, jusqu’à ce qu’elle ait des pertes inévitables.

Lawrence a acheté la propriété pour 14 millions de dollars américains en 2016 et l’avait déjà mise en vente l’été dernier à 12,6 millions de dollars américains.

La propriété spatiale de 1 200 mètres carrés offre une vue imprenable sur les toits de New York, qui peut être vue grâce à ses grandes fenêtres. Il dispose d’une terrasse à deux étages, d’un salon avec sa propre cheminée et d’une cuisine équipée. Il a une salle de gym, une salle de jeux et un théâtre dans le même bâtiment, où il y a un concierge à plein temps au service des voisins.

L’actrice a un autre appartement à Tribeca, qu’elle a acheté en 2017 et où il n’a pas encore été installé, car elle le loue à un prix d’environ 25000 USD par mois.