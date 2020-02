▷ Jennifer Lopez célèbre avec séduction sa première ligne de chaussures

Instagram @jlo

L’artiste a publié une image audacieuse annonçant sa superbe sortie sur son compte Instagram.

Jennifer Lopez a célébré sa première ligne de chaussures avec une photo séduisante sur Instagram.

La chanteuse et actrice apparaît assise toute sexy sur une photo en noir et blanc qu’elle a publiée sur le réseau social pour annoncer son nouveau partenariat avec le groupe The Camuto, pour DSW Designer Shoe Warehouse, un détaillant de chaussures.

“Je suis très heureux d’annoncer le lancement de JLO JENNIFER LOPEZ, ma nouvelle collection de chaussures conçue par moi et vendue uniquement sur @DSW”, a-t-il légendé l’image sur Instagram.

«Depuis le début de ma carrière, je voulais tout faire: musique, cinéma, mode… cette collection représente trois villes qui sont devenues une partie très importante de qui je suis: New York, Los Angeles et Miami (…) Avec cette collection , J’espère que les gens trouvent et représentent plusieurs facettes d’eux-mêmes, tout en conservant leur véritable essence », a-t-il ajouté.

La ligne sera en vente en mars dans les magasins DSW Designer Shoe Warehouse.