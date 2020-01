▷ Jennifer Lopez envisage de devenir strip-teaseuse

Jennifer Lopez

Le manque d’argent au début de sa carrière lui a fait mélanger la possibilité.

Jennifer Lopez a avoué dans une interview au magazine W qu’au début de sa carrière, quand les choses n’allaient pas bien, elle envisageait de devenir strip-teaseuse.

L’actrice et chanteuse a eu du mal à survivre lorsqu’elle a commencé à gagner sa vie comme danseuse, et a pensé que les clubs de strip-tease du New Jersey pourraient l’aider à gagner un peu plus d’argent à ce moment-là.

Il a déclaré à la publication que, bien qu’il ait été tenté de travailler comme strip-teaseuse, il ne l’a jamais fait.

“Mes amis m’ont dit:” Tu n’as pas à faire de seins nus “… Ça sonnait bien quand j’étais en faillite, en mangeant de la pizza tous les jours, mais je ne l’ai jamais fait”, dit-il.