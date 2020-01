▷ Jennifer Lopez porte une tenue avec 9 millions de dollars de bijoux

Jennifer Lopez avec 9 millions de dollars de bijoux, Alex Rodriguez – nstagram @arod

L’actrice a été vue portant un collier de 73,55 carats et des boucles d’oreilles de 13,77 carats en diamants.

Jennifer Lopez portait pendant les Screen Actors Guild Awards (SAG), portant des bijoux en diamant d’une valeur de 9 millions de dollars américains.

La superstar a assisté à la cérémonie dimanche 19 janvier en tant que meilleure actrice de soutien pour son rôle dans Hustlers et, tout en restant les mains vides, a montré un look gagnant avec une robe Georges Hobeika noire et des accessoires de créateurs. dans la marque emblématique Harry Winston.

La femme de 50 ans était enveloppée de bijoux qui comprenaient un collier de 73,55 carats et des boucles d’oreilles de 13,77 carats.

Son apparition incroyable sur le tapis rouge est survenue quelques heures seulement après avoir montré sa nouvelle tasse brillante tout en répétant pour sa performance très attendue dans le Super Bowl LIV le mois prochain (20 février).

“Bon dimanche! Compte à rebours de (deux) semaines avant le Super Bowl = temps pour une nouvelle coupe bling!